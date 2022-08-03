MHP ilçe başkanlarından Agah Karapıçak’a tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları yaptıkları ortak açıklamada, partideki görevlerinden istifa eden isimlere tepki göstererek, İl Başkanı Agah Karapıçak’a desteklerini dile getirdiler.

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Oğuzlar İlçe Başkanı Ahmet Çörekçi, Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, Dodurga İlçe Başkanı Erol Büker, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun, Bayat İlçe Başkanı Bekir Güngör, Boğazkale İlçe Başkanı Ali Oran, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

“Ülkücüyüm ama, teşkilatımın emrindeyim ama, liderimin çizgisindeyim ama, diye başlayan süslü cümlelerle sözde istifa ettiklerini açıklayan ‘sözde ülkü devleri’ bizler sizin kimlere hizmet ettiğinizi, nasıl ayak oyunları çevirdiğinizi iyi biliyoruz. Şahsi menfaatler uğruna gaflete düşüp Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin Çorum'u emanet ettiği sayın İl Başkanımızı beğenmediğinizi ifade ederek liderimizin sözünün kendinizin nezdinde yok hükmünde olduğunu beyan ediyorsunuz. Üstelik de bunu kendinizi bir ‘ülkü deviymiş gibi’ lanse etmeye çalışarak yapıyorsunuz. Önce kendi benliğinizi bulmaya çalışın. Sizler laflarınızdaki gibi ülkücü müsünüz? Yoksa zillete hizmet eden birer hain misiniz? Öncelikle buna bir karar verin. Saygıdeğer kamuoyuna açık beyanımızdır. Bizler ilçe başkanları olarak, liderimizin ve liderimizin Çorum'daki gölgesi olan İl Başkanımız Agah Karapıçak beyin emrindeyiz. Bu tür ayak oyunlarıyla bir yere gelebileceklerini zanneden gafillerinde dimdik karşısındayız. Zillete payandalık yapanlara sesleniyoruz ne yaparsanız yapın partimizin yükselişini engelleyemeyeceksiniz 2023 hedeflerimizi sabote edemeyeceksiniz. Zilletin truva atlığını yapmaya çalışanlara rağmen, zillete inat, Kandile inat, dış mihraklara inat biz yine başaracağız.” (Haber Merkezi)