MHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti

MHP eski İskilip İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çördük(66), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

MHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti

M.BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) eski İskilip İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çördük(66), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Çördük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çördük'ün cenazesi bugün saat 17.00'de İskilip Hacıkarani Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 10:26
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