MHP Merkez İlçe’de ‘Büzkaya’ dönemi

FATİH BATTAR

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya oldu. MHP Merkez İlçe Yönetiminin görevden alınmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın görevlendirmesiyle MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na Reşit Büzkaya getirildi.

MHP Merkez İlçe Başkanlığı’na getirilen Reşit Büzkaya için parti binasında tören düzenlendi.

Genç, dinamik ve inanmış siyasi kadromuzla gece-gündüz yorulmadan çalışacaklarını belirten Büzkaya, Çorum’u özlediği ve hak ettiği ‘Memleket için siyaset ve ‘Millet için hizmet’ anlayışına kavuşturacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı’nın ruhuna ve milli hedeflerine zarar verecek her türlü tutum ve davranışla mücadele edeceklerini vurgulayan Büzkaya; “İstisnasız her insanımıza ulaşıp, mazlumun ve masumun sesi olan, hak ve adaletin savunucusu olan bir siyaset anlayışı ortaya koyacağız.” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışından asla taviz vermeyeceklerini aktaran Büzkaya; “Türk milletinin kutlu devlet, hür ve bağımsız millet davasının yılmaz savunucusu ve teminatı olan ülkücü hareketin tek siyasi kurumu olan MHP kadrolarında bir nefer olmanın siyasal, sosyal ve tarihsel sorumluluğunun farkında olduğumuzun bilinmesini isterim. Türk milletinin refahı ve Türk Devleti’nin bekasını her türlü meselenin üzerinde görmekteyiz. Son yıllarda ülkemizin içerden ve dışardan saldırılara maruz kaldığı tehdit ve saldırılar karşısında genel başkanımızın her fırsatta vurgu yaptığı milli politikalar için yorulmadan çalışacağız. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ortaya çıkan tehditler, küresel emperyalist güçlerin coğrafyamıza kasteden hain emellerine yönelik girişimleri, Türk milliyetçilerinin yükünü her zamankinden daha da önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin birleştirici gücünün ülkemizin güçlenmesi ve gelişmesi için ne denli önemli olduğunu görmekteyiz.

Hiçbir şahsi menfaat ve çıkar milli ülkülerimizin üzerinde olmayacaktır. Genç, dinamik ve inanmış siyasi kadromuzla gece-gündüz yorulmadan çalışacağız. Eş, dost, yandaş, kayırmacılığına hapsolmuş kısır ve ucuz politik yanlışlara müsadece etmeyeceğiz. Çorum’u özlediği ve hak ettiği ‘Memleket için siyaset ve ‘Millet için hizmet’ anlayışına kavuşturacağız. Gönlümüz hep Çorum, aklımız hep Türkiye olacaktır.” şeklinde konuştu

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak Büzkaya ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek; “Yaklaşık 4 ay önce MHP İl Başkanı olarak göreve başladıklarını ve 4 ayda Milliyetçi Hareketin sancağını daha ileri taşımak için durmadan yorulmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak; “Makamlar sayesinde yükselen değil, makamları yükseltmektir gayemiz. Kırmadan, kırılmadan dargınlığa yer olmadan her geçen gün birliğimizi kuvvetlendirerek geleceğin Milliyetçi Türkiyesine bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamette daha güçlü yüremektir. Merkez İlçe Başkanlığı’nın bayrağını devralan yeni Merkez İlçe Yönetimimize başarılar diliyorum. Bugüne kadar teşkilatlarımızda görev yapmış, sancağı bugüne kadar taşımış bütün arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2020, 16:34