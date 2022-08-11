MHP sahaya iniyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum’da, “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı” yapacak.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına” Çorum’da da başlanacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin planlaması ile yapılan “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatım ve Aydınlanma” programının Çorum ayağı 12 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da Laçin’de başlayacak.

14 Ağustos Pazar Günü saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge Milletvekili Mevlüt Karakaya, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Cemil Yavuz Aksu ve Kürşat Türker Ercan, İl Başkanı Agah Karapıçak katılacak.

Program hakkında açıklama yapan MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Laçin İlçemiz ile başlayacak olan programlarımız daha sonra aynı gün saat 14.30’da Kargı’da Esnaf Kefalet Toplantı Salonu’nda, Osmancık İlçesi’nde saat 18.00’de Dodurga İlçesi’nin katılımı ile Saray Düğün Salonu 2’ de, 13 Ağustos Cumartesi Günü saat 12.00’de Sungurlu İlçesi’nde, İlçe Özel İdare Toplantı Salonu’nda, aynı gün saat 19.00’da Alaca İlçesi’nde Boğazkale İlçesi’nin de katılımı ile Oba Düğün Salonu’nda,14 Ağustos Pazar Günü saat 12.00’de Uğurludağ İlçesi’nde Oğuzlar İlçesi’nin katılımıyla Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda, aynı gün saat 15.30’da İskilip İlçesi’nde Şehir Parkı’nda, Bayat İlçesi’nin katılımıyla yapılacak ve en son 14 Ağustos Pazar Günü saat 19.00’da Çorum Merkezde Devlet Tiyatro Salonu’nda programlarımızı yaparak tamamlayacağız” dedi.

13 Ağustos Cumartesi günü Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı teşkilatlar olarak karşılayacaklarını belirten Karapıçak, “Aynı günü yapacağımız Sungurlu programının ardından Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Çorum’da olacağız. Tüm MHP teşkilatları olarak Kadeş Meydan’ında halkın arasında yerimizi alacağız” diye konuştu.

Toplantıların, Cumhur İttifakı'nı zaruri kılan milli mutabakat zeminini dağıtmak isteyen işbirlikçi muhalefet anlayışına karşı MHP teşkilatlarının tuttuğu bayrak nöbetinin göstergesi olacağını ifade eden Karapıçak, MHP kadrolarının varlığını, milletin bekasına ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne adadığını vurguladı.

MHP teşkilatının, "2023'te Lider Ülke Türkiye" hedefini gerçekleştirecek Türkiye sevdalıları olduğunu belirten Karapıçak, "MHP, milletimizin siyasette tüten ocağıdır. MHP, milli vicdanın aksisedasıdır. MHP, milli varlığımızın sigortasıdır. Tarihin üzerimize yüklediği bu büyük misyona dört elle sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bekamıza dönük tehditleri görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. 53 yıldır olduğu gibi ülkemizin kutlu değerlerini aşkla, şevkle muhafaza edeceğiz” şeklinde kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın sadece bir siyasi sözleşmeden ibaret olmadığını sabırla anlatmayı sürdüreceklerini aktaran Karapıçak, “Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarında” Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek siyasetler üstü bir milli mutabakat projesi olduğunu tekrarlayacaklarını kaydetti.

Programlar bittikten sonrada çalışmalarına daha da hız vereceklerine işaret eden Karapıçak, durup dinlenmeden, sıkmadık el bırakmayıp, tüm vatandaşların gönlünde taht kurarak, 2023 seçimlerinde üstün başarılar elde edip, Milliyetçi Hareket Partisi’ni zirveye çıkaracaklarını söyledi. (Haber Merkezi)