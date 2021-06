MHP şehit öğretmeni kabri başında andı

Milliyetçi Hareket Partisi, Batman’da PKK terör örgütünün hain kurşunlarıyla şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ı vefatının 4. yılında kabri başında dualarla andı.

Anma törenine MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü, Belediye Meclis Üyesi Seher Kökez, Osmancık Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Potuk ve il teşkilatı katıldı.

Şehit öğretmenin kabri başında konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şunları söyledi:

“Ne şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı ne de ülkesi ve kutlu ülküleri uğruna şehadete erişmiş olanlarımızı asla unutmadık. Aziz milletimizin geleceği, vatanın bekası uğruna can verenlerimiz dimağımızdan bir an olsun çıkmazken, birliğimize, bütünlüğümüze kast eden, milletimizin dünü, bugünü ve geleceği ile her daim hasım olan hain odakları nasıl unutalım? Hal böyle iken hain terör örgütünün şüphe götürmeyen kuluçka yuvası olan HDP’nin varlığına nasıl göz yumalım? Aziz Türk milletinin şuuru açıktır. Ne kravatlı teröristlerle söylemde ve eylemde beraber olanları, ne de şaibeli açıklamalarla gün gibi ortada olan birlikteliklerini gizlemeye çalışanları asla unutmayacaktır. Milliyetçi Hareket’in tavrı nettir, Milliyetçi Hareket’in tavrı Türk milletinin da kendisidir. Asla unutulmamalıdır ki, dağda silahlı, mecliste kravatlı, ekranlarda sıfatlı olan hiç bir terör destekçisine taviz verilmeyecektir. Ve bu yapılara karşı mücadelemiz de beddualarımız da ebedi olacaktır.”