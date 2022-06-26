MHP şehitleri unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Merkez Boğabağı Köyü’nde ki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

2016 yılında Şırnak’ta hain terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Emre Beker ile 2015 yılında Mardin’de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Mesut Demirkan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.

Kabir ziyaretleri sırasında Karapıçak’a MHP İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Boğabağı Köyü’nde şehit kabirlerini ziyaretinden sonra şehitlerin aileleri ile de görüşen Karapıçak, tekrar başsağlığı temennisinde bulunarak, istek ve arzularını sordu.

Kötü emel sahiplerine meydanın asla boş bırakılmayacağını belirten Karapıçak, “İl ve Merkez İlçe Yöneticilerimiz, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanımız, kendi evladının cenaze namazını kıldıracak kadar itikat ve şuur sahibi koca yürekli Uğur Beker Hocamızla birlikte kabirleri başında dualarla yad ettik. Vatanı, milleti ve yüce Allah'ın nizamı uğruna can veren, kan veren tüm şehitlerimizin ruhunu şad olsun. Bizler var oldukça, kötü emel sahiplerine asla meydan bırakılmayacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 16:17