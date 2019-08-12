MHP’de geleneksel bayramlaşma töreni

FATİH BATTAR

Milliyetçi Hareket Partisi geleneksel bayramlaşma töreni bugün gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Arslan Kaynar; “Bayramlar kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma mevsimidir. Dargınlıkların tasfiyesi, kırgınlıkların telafisi, kavga ve küslüklerin tamiri için bayramların manevi iklimi eşsiz bir fazilet vakti, emsalsiz bir fırsat kaynağıdır.” dedi

Kurbanın, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır

olduğunun işaret ve ifadesi olmakla birlikte, mana ve muhtevası çok

derin ve kavrayıcı olduğunu ifade eden Arslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez azmi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancımız tam ve eksiksizdir.

Aynı zamanda Allah’a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkânlar nispetinde ifası ve idamesidir. Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir. Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir. Kurban Bayramı hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır. Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve başedilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir.

Kurban Bayramı; manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracak, kaynaşma iradesini Allah’ın izniyle teyit edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin ve Çorumlu hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.”