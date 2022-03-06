MHP’den Çorumlu valiye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Amasya’da bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Karapıçak ile Büzkaya ilk olarak Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret ettiler.

Sohbet havasında geçen ziyarette Karapıçak ve Büzkaya Vali Masatlı’yı tebrik ederek, görevinde başarılar dilediler.

İl Başkan Yardımcısı Emre Aydemir'inde hazır bulunduğu ziyarette Çorum ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Masatlı ise Karapıçak ve Büzkaya’ya ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, misafirperverliğinde dolayı Vali Masatlı’ya teşekkür ederek, ziyaretin anısına tablo hediye etti. (Haber Merkezi)