MHP’den duyarlı esnafa teşekkür

EROL TAŞKAN

Döviz kurunun inmesiyle birlikte, market raflarında da indirim için Türkiye genelinde kampanyayı Çorum’da başarıyla yürüten MHP Çorum Teşkilatı, gıda toptancılarını ve marketleri ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Devletimizin vermiş olduğu mücadeleye duyarsız kalmayarak, hassasiyetle kampanyamıza destek veren tüm esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’nın Çorum çalışmaları ile ilgili esnaf ziyareti başlatan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kampanyanın önemini anlattı.

Devletin verdiği mücadeleye destek olmak için harekete geçtiklerinin altını çizen Karapıçak, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in çağrısıyla başlattığımız Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyamız kapsamında Gıda Toptancılarımızı ve Temel Gıda Malzemeleri satış hizmeti veren esnaflarımızı ziyaret ettik. Devletimizin vermiş olduğu mücadeleye duyarsız kalmayarak, hassasiyetle kampanyamıza destek veren tüm esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar.” Sözleriyle duyarlı davranıp vatandaşın lehine fiyat politikası güden esnafa teşekkür etti.