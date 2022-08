MHP’den esnaf buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Teşkilatı esnaf ve sanatkârlara yönelik başlattığı “Çay Sizden, Simit- Peynir Bizden” uygulamasına devam ediyor.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başkanlığında başlatılan uygulamada her hafta bir esnaf ziyaret edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlayan esnaflarla bir araya geliniyor.

Agah Karapıçak, kahvaltı sırasında esnafın sorun ve isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını söyledi.

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafın sofrasına konuk olan Karapıçak, esnaf ve vatandaşların sevinçlerinde ve üzüntülerinde onlarla birlikte olmaya çalıştıklarını kaydetti.

‘MHP ÜLKENİN SİGORTASIDIR’

Esnafla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Karapıçak, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in siz esnaf kardeşlerimize selamlarını getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi, önce vatan, önce bayrak düsturunu ön planda tutan milletimizin istek ve talepleri doğrultusunda hareket eden bir partidir. Bizler her zaman vatandaşımızın, esnafımızın, köylümüzün, memurumuzun, işçimizin yanındayız. Parti teşkilatımızla birlikte İlçe ilçe köy köy geziyoruz. Partimize olan ilgi ve teveccüh bizlerin çalışma şevkini daha da artırıyor. Çorum’un ve vatandaşlarımızın sorunlarını katıldığımız bütün platformlarda en üst perdeden dile getiriyor, çözümü noktasında girişimlerimizi sürdürüyoruz. MHP ülkemizin sigortasıdır. Duruşu, misyonu her zaman vatanımız ve milletimizdir” dedi.

‘ESNAF VE SANATKÂRIMIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Esnaf ve sanatkârın kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Karapıçak, “Hemen hemen her fırsatta değişik meslekleri icra eden esnaflarımızı ziyaret ederek, onların güncel taleplerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki; ekmek teknelerinin başından 365 gün hiç ayrılmıyorlar, haftanın yedi günü çalışan esnafımız var. Tek amaçları Çorum ekonomisine katma değer yaratmak ve evlerine ekmek götürmek olan özverili ve çalışkan Çorumlu esnafımız her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bakımdan her daim onlarla birlikte olmaya gayret göstererek, varsa taleplerini gücümüz oranında yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

‘MİLLETİMİZLE İÇ İÇE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Türk milleti ile iç içe olmaya devam edeceklerinin altını çizen Karapıçak, “2023 Lider Ülke Türkiye, yolunda, İlimiz için, ülkemiz için Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığını ve önemini yılmadan yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz. Geleceğin Milliyetçi Türkiye'sine hep beraber milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Bugün bizleri misafir ederek, esnaflarımızın derdi, sıkıntısı ve kıymetli sohbetleriyle kahvaltıda buluşturan Saydam Makine işletme sahibi Emre Saydam Bey’e ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim bütün esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir esnaf olduğunu hatırlatan Karapıçak, yoğun ilgi ve sıcak karşılamalarından dolayı esnaflara teşekkür etti.

Esnaf da, Başkan Karapıçak ve MHP teşkilatına ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)