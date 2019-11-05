MHP’den gönülleri fetheden hareket

EROL TAŞKAN

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık'ta yaşayan 29 yaşındaki engelli Erkan Dündar'a akülü araç hediye etti. İki ay önce ayağı kesilen Erkan Dündar, MHP'nin anlamlı hediyesi ile hapis hayatından özgürlüğe adım attı.

Erkan Dündar, tüm umutlarının kesildiği anda kapısını çalan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetimine teşekkür ederek, "Hızır gibi yetiştiler. 2 aydır adeta hapis hayatı yaşadığım dört duvar arasından kurtuluyor olmanın mutluluğu, çektiğim tüm acıları unutturdu. Gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Erkan Dündar'dan haber alır almaz, sürpriz yapmak için akülü araç temin ederek akşam vakti yola çıkan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, öncelikle Erkan'dan kendilerini haberdar edenlere teşekkür ederken, evlatları için seferber olan ailenin samimiyetini de övgü dolu sözlerle dile getirdi.

"Bir insanın yüzünde zerre kadar bile olsa tebessümüne katkı sağlamak tarifsiz bir mutluluk." diyen Karapıçak, geçirdiği çocuk felcinden sonra engelli olarak hayatına devam eden, bundan iki ay evvel de kanser teşhisi ile ayağının birisi kesilen Erkan Dündar'ın büyük bir azim örneği ile Hitit Üniversitesi Ömer Derindere MYO Büro Yönetimi Bölümü'nü başarıyla tamamladığını, hayata tutunmak için her vesileye azimle sarıldığını anlattı.

Rapor almak konusunda çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Erkan Dündar, kendisi için tarif edilemez derecede önemli olduğunu vurguladığı akülü araç için Karapıçak'a teşekkür ederek, "Ne rapor sordular ne başka bir şey. Benim iki aydır izah edemediğim durumum, sayın başkanıma bir cümle ile ifade edilebildi. Beni anlayıp imdadıma Hızır gibi yetiştiler. Allah razı olsun. Bana bu mutluluğu yaşatanlara, vesile olan herkese ömür boyu duacı olacağım." dedi.