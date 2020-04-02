MHP’den kampanyaya destek

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, “Millet olarak bir ve beraber olduğumuzu, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olarak göstermeliyiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve 7 aylık maaşınıbağışlayarak başlattığı destek kampanyasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de 5 aylık maaşını bağışlayarak katkı sağlayacağını ve kampanyaya destek verdiğini belirten Karapıçak, “Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe yöneticileri olarak bu zorlu sürece destek amacıyla başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’nda devletimiz ve aziz milletimiz ile birlikte olduğumuzu ve kampanyaya şahsım ve yönetim kurullarımızlabirlikte gönülden desteklediğimizi ve katkı sağlayacağımızı bildiriyoruz.” dedi.

Koronavirüsle mücadelede belirtilen tavsiye ve alınan kararlara riayet eden sağduyulu vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Ülke olarak verilen mücadeleye ortak olmak yerine, geleceğimizi hiçe sayarak alınankarar ve tavsiyeleri delmeye çalışanları da şiddetle kınıyoruz.

Bu çerçevede bugüne kadar fedakârca hizmetler içerisinde olan başta sağlık çalışanlarımızı, güvenlik güçlerimizi, gönüllü kuruluşlarda gönüllü olarak faaliyet gösteren bütün insanımızı tebrik ve takdir ediyoruz.” Şeklinde açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 19:13