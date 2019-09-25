MHP’den nezaket ziyareti

MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı olarak görev alan Agah Karapıçak gazetemizi ziyaret etti.



Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Büzkaya, Aytaç Hızarcı, Fatih Teryaki ve Mustafa Özelçi’nin de yer aldığı ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, yerel ve genel siyasetlerinin temelini, ülkenin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin oluşturduğunu, Çorum özelinde Çorum’a ve Çorumlu’ya hizmet için gece gündüz demeksizin çalışıp, Çorum ortak paydasında herkesle buluşmaya hazır olduklarının mesajını verdi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, MHP’nin Türk siyaset hayatının olmazsa olmazı olarak kabul ettiklerini dile getirdiği ziyarette, Karapıçak ve yönetimini yeni görevleri nedeniyle tebrik ederek, başarı diledi.