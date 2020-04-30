MHP’den yardımlaşma seferberliği

EROL TAŞKAN

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, Ramazan ayı nedeniyle başlattıkları yardımlaşma çalışmasında, mahalle esnafıyla el ele vererek garip gurebanın hanesine ulaştıklarını, yerel esnafın da desteklenmesi için gıda kolilerinin mahalle bakkallarından alındığını bildirdi.

“Yerel ve küçük esnafımız ekonomik anlamda desteklenirken, mahalle halkını yakından tanıyan, hangi hanede hangi tencere boş, hangisi dolu kaynar bunu bilen mahalle esnafımız sayesinde de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmış olacaktır.” diyen Agah Karapıçak, Türk Milleti’nin her türlü zorluğu birlik ve beraberlik ruhuyla, ortak manevi değerlerine sarılarak aştığını söyledi.

MHP İl Başkanı Karapıçak, yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan Ayında, Rabb'im tutmuş olduğumuz oruçları, yaptığımız ve yapacağımız hayr ve ibadetleri kabul eylesin.

Nefislerin terbiye edildiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sıklaştığı bu mübarek ayda, Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin.

Aziz Türk Milleti karşılaştığı her zorluğu birlik ve beraberlik ruhuyla, ortak manevi değerlerine sarılarak yenmiştir. Bizi biz yapan değerlerimiz ise Ümmet olmanın inancı ve millet olmanın bilincidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayında, gücümüz ve imkanlarımız dahilinde oluşturduğumuz erzak kolilerimizle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarında olmak istedik.

Yerel ve küçük esnafımızı desteklemek adına da kolilerimiz mahalle bakkallarımız ile iş birliği çerçevesinde oluşturulacaktır. İhtiyaç sahibi her Vatandaşımız bulunduğu mahallede belirlemiş olduğumuz mahalle bakkalından Gıda kolisini temin edebileceklerdir.

Bu sayede Çorum’un tüm mahallelerinde belirlediğimiz bakkallar aracılığı ile oluşturduğumuz gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır.

Yerel ve küçük esnafımız ekonomik anlamda desteklenirken, mahalle halkını yakından tanıyan, hangi hanede hangi tencere boş, hangisi dolu kaynar bunu bilen mahalle esnafımız sayesinde de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmış olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Teşkilatı olarak, karınca kararınca, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarla yapacağımız bu yardımların hakkaniyet ve halis niyetlerle yerine ulaşması temennilerimizle bütün İslam aleminin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyor, insanlığın huzuruna, milletimizin yükselişine vesile olmasını Cenab-ı Allah(c.c)'tan niyaz ediyorum.”