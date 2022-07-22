MHP’li başkanlar projeleri için Bakan Kurum’dan destek istediler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP’li Belediye Başkanları ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve İskilip Belediye Başkanvekili Murat Kiraz ile birlikte ilk ziyaretlerini Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a yaparak, belediyelerin çalışmalarını ele aldılar.

MHP heyeti daha sonra MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretler hakkında bilgi veren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u beraberimde bulunan Belediye Başkanlarımız ile İlçelerimize yapılması gereken çalışmalar için istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanlarının Bakan Kurum’a ilçeleri ile ilgili sunum yaptıklarını belirten Karapıçak, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz Başkanımızın koordineleriyle Adana Milletvekilimiz Sayın Ayşe Sibel Ersoy, Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ocaklı ve İskilip Belediye Başkanvekilimiz Sayın Murat Kiraz ile birlikte Sayın Bakanımıza ziyaret gerçekleştirerek, belediyelerimizin gerçekleştirecekleri projeler ve yapmış oldukları çalışmalar hakkında Belediye Başkanlarımız tarafından Sayın Bakanımıza sunumlar gerçekleştirdik ve aynı zamanda yeni yatırımlar içinde destek istedik”şeklinde belirtti.

Belediye Başkanları tarafından ilçelerinin talep ve isteklerinin Bakan Kurum’a iletildiğini belirten Başkan Karapıçak, “Belediye Başkanlarımızın taleplerine samimi yaklaşımlarından, desteklerinden ve bizlere gösterdikleri alakalardan dolayı Sayın Bakanımıza, bizlere bu imkanı sağlayan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz Başkanımıza ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Adana Milletvekilimiz Sayın Ayşe Sibel Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)