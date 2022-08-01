MHP’li kadınlardan gövde gösterisi

Milliyetçi Hareket Partili kadınlar Çorum Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları birimi tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Birim Başkanı Serap Ergün öncülüğünde düzenlenen programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Başkan Yardımcısı Yasemin Ekmen Lek, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Koçak, Elif Baş ve çok sayıda partili kadın katıldı.

Programda Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları birim Başkanı Serap Ergün ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak birer konuşma yaptı.

Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları birim Başkanı Serap Ergün, birim olarak son dönemlerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumda ve siyasette kadınının yerinin farkında olduklarını söyleyen İl Başkanı Agah Karapıçak ise, "Bizim tarihimiz Türk kadının kahramanlıkları ile doludur. Geçmişten günümüze Türk kadını ülke yönetiminde, savaş meydanlarında, sosyal yaşamda, iş hayatında başarılarını kanıtlamıştır. Önümüzdeki seçimlerde de sizlerle başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır” dedi.

Türk kadınının toplumun aynası ve geleceğin ümit ateşi olduğunu belirten Başkan Karapıçak, “Kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her zeminde fedakarlık vardır, sağduyu ve sabır hakimdir. Bu güzel organizasyonu düzenleyen değerli Başkanlarım başta olmak üzere, İlçe KAÇEP Birim Başkanlarımız Seher Pirinçci Kökez, Semra Mucu, Saniye Şahin, Gülseren Karadağ Kaleli'ye ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu. (Haber Merkezi)