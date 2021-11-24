MHP’li meclis üyesinin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Belediye Meclis Üyesi mimar Halil İbrahim Özcan'ın annesi Döndü Özcan hayatını kaybetti.
Cavit Özcan'ın eşi Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Sümeyra Yabacı, Süheyla Teymur ve Sultan Özcan’ın anneleri Döndü Özcan'ın 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00'de Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.