MHP’nin ‘Adım Adım 2023’ Çorum toplantıları tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” temalı toplantıların Çorum ayağı yapıldı.

Toplantılar 12-14 Ağustos tarihleri arasında Merkez İlçe ve 13 İlçeyi kapsayacak şekilde 8 oturumda yapıldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, toplantılarla ilgili yaptığı açıklamada, “Programlarda göstermiş oldukları üstün disiplin, gayret ve çalışmalardan dolayı İl Yöneticilerimize, tüm İlçe Başkanlarımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine, İl ve İlçe KAÇEP Birim Başkanlarımız ve değerli yönetimlerine, Milliyetçi Hareketin üretken belediyecilik misyonunu gayretleriyle sahaya yansıtarak göğsümüzü kabartan değerli Belediye Başkanlarımıza, velhasıl böylesi kapsamlı ve yoğun programa kısa zamanda adapte olarak, her daim göreve hazır olduğunu gösteren, teşkilat olmanın bilinciyle hareket eden tüm teşkilat mensuplarımızın her birine ayrı ayrı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Toplantı davetlerimize katılım sağlayan aziz dava arkadaşlarımıza, programlarımıza yoğun bir katılım sağlayan çok değerli hemşerilerimize, Cumhur İttifakımızın paydaşı AK Parti İlçe Başkanlarına ve Belediye Başkanlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, ziyaretlerimizde bizlerden güleryüz ve desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle, yoğun çalışma programları arasında İlimizi şereflendirerek, İlimizde Milliyetçi Hareketin sevdasını, özlemlerini, 2023'ün lider ülke Türkiye'sini haykıran Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Başkanımıza, Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef Başkanımıza, MDK Üyemiz Sayın Yavuz Aksu Başkanımıza, MDK Üyemiz Sayın Kürşat Türker Ercan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”dedi.