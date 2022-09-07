MHP’nin Sivas mitingine Çorum’dan katılım yüksek oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl ve İlçe Teşkilatları, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Sivas Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdiği "Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantısına katıldılar.

Çorum’un da ev sahibi İller arasında yer aldığı program hakkında açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının 103 yıl önce, manda ve himaye kabul edilemez diyerek çıkmış oldukları, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun en önemli kilit taşlarından birisi olan Sivas Kongresinin yıl dönümünde, bizlerde Sivas ilimizde Türk Dünyasının bilge lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde on binlerle 2023'ün Lider Ülke Türkiye hedeflerini haykırdık. Cumhuriyetin 100. yılında ihanete asla geçit vermeyeceğimizin, bir olacağımızın, birlik olacağımızın, iri olacağımızın, diri kalacağımızın, liderimiz, Sayın Devlet Bahçeli Bey'e hep birlikte cumhurun eğilmeyen başı, bükülmeyen kolu, kesilmeyen nefesi olacağımızın sözünü verdik. Yapılan açık hava toplantısına Çorum İl Teşkilatı olarak yaptığımız katkı dolayısı ile liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'den tarafımıza iletilen taktir ve teşekkürlere mazhar olmamıza vesile olan, başta İl ve İlçe Teşkilat Başkan ve yöneticilerimize, çok değerli İl ve İlçe KAÇEP birimi başkanlarımıza, kıymetli Belediye Başkanlarımıza, Kamu-Sen ve TÜRKAV İl Başkan ve bağlı temsilcilerimize ve bizlerle birlikte Sivas ilimize gelerek, Türk Dünyasının bilge lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'e yol arkadaşı olduğunu haykıran aziz hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Özellikle, bizleri misafir eden bu mükemmel organizasyonu üstlenen Sivas İl Teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz”dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 18:44