MİL-SEN Çorum’da teşkilatlanıyor

Kısa süre önce kurulan Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (MİL-SEN), Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarına başladı.



Kamu çalışanlarını sendikalarına davet eden Mil-Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Uysal, “Yeniden hakkı ve adaleti haykırmak için yola çıkan, sendika için memur değil, memur için sendika anlayışıyla gerçek hak ve hukuk mücadelesi yapacak, manevi ilkeli liyakatli sendikacılık anlayışıyla kurduğumuz Mil-Sen var. Çok kısa sürede Mil-Bayındır Sen, Mil-Belediye Sen, Mil-Büro Sen, Mil-Diyanet Sen, Mil-Eğitim Sen, Mil-Enerji Sen, Mil-Sağlık Sen, Mil-Tarım Orman Sen ve Mil-Ulaştırma Sen olmak üzere 8 hizmet kolunda federasyon kuruluşlarını tamamlayarak üye kayıtlarına başlamıştır. 14 Ekim 2019 tarihi itibariyle MİL-SEN Konfederasyonu'nun kuruluş başvurusu da yapılmıştır. Kalan hizmet kollarında da en kısa zamanda federasyonlarının kurularak sendikacılığa güvenin azaldığı bir dönemde gönüllere umut olmak adıyla alışılagelmiş sendikacılıktan kurtulmak isteyen, artık bu iş böyle gitmez diyen kamu çalışanlarını Mil-Sen ailesine katılarak bir üyesi olmaya davet ediyoruz.” dedi.