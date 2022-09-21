‘Millet Bahçesi çok kapsamlı bir proje olacak’

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’a çok kapsamlı bir Millet Bahçesinin daha kazandırılacağını açıkladı.

Milletvekili Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Elvan Börekçi, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkım kararı alınan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’ndaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum’da 60 yılı aşkın süredir futbol müsabakalarının oynandığı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda her Çorumlu’nun unutamadığı anılarının bulunduğunu ifade eden Milletvekili Kaya, günün ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelen stadın yıkılarak yenilenmesinin kaçınılmaz hale geldiğinin altını çizdi.

AK Parti iktidarı döneminde her alanda olduğu gibi spor tesisleri açısından da çok önemli yatırımların yapıldığını söyleyen Milletvekili Kaya, bunlardan birinin de çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde inşa edilen Çorum Şehir Stadyumu olduğuna dikkat çekti.

Çorum Belediyesi’nin çok büyük fedakarlıklarla inşa ettiği Çorum Şehir Stadyumunun modern görünümü ile örnek teşkil ettiğini dile getiren Kaya, yeni stadın hizmete açılmasıyla birlikte de eski stadın yıkılmasının gündeme geldiğini kaydetti.

Çorum Belediyesi’nin bakanlıklarla yaptığı işbirliği neticesinde stadın yerine Millet Bahçesi yapılmasına karar verildiğini dile getiren Milletvekili Kaya, stadın yıkılmasına üzüldüklerini, ancak yerine çok kapsamlı ve içerisinde değişik aktivitelerin de yapılabileceği yaşam alanlarının bulunduğu Millet Bahçesi’nin yapılacak olmasına da sevindiklerini söyledi.

Milletvekili Kaya, Çorum adına çok önemli olan bu yatırım konusunda sağlanan işbirliğinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanına ve tüm emeği geçenlere de teşekkür etti.(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 19:03