Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumun yerine yapılacak Millet Bahçesi ve Kongre Merkezi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sosyal medya hesabından projenin görsellerini paylaştı.

'Şehrimize kazandıracağımız yeni millet bahçesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diyen Aşgın; "Eski stadyum yerinde güller açacak, kuşlar ötecek." ifadelerini kullandı.

İhalesi 29 Ocak'ta yapılan Millet Bahçesi projesi için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zubeyir Tuncel ve Turhan Candan ile birlikte İmar Müdürlüğü personeliyle istişare toplantısı düzenledi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum’a Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. Projenin ihalesi 29 Ocak'ta yapıldı ancak çalışmalar henüz başladı. Stadın yıkım işlemleri henüz gerçekleşmezken, stad şimdilik Çorum'u Bölgesel Amatör Lig(BAL)'de temsil edecek Çimentospor'a tahsis edildi.

Proje kapsamında eski stadyumun bulunduğu 56 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra Çorum’un büyük ihtiyacını karşılayacak bin kişilik kongre ve kültür merkezi düşünülüyor.





Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 18:01