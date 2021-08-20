'Millet Bahçesi için yıkımlar önümüzdeki yıl başlayacak'

FATİH BATTAR

Mahalle Buluşmaları kapsamında Adil Candemir Parkı’nda Karakeçili Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahallenin geleceği için önem arz eden stadın yerine yapılacak Millet Bahçesi ile Kültür ve Kongre Merkezi hakkında bilgi verdi.

Millet Bahçesi için proje çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Aşgın, önümüzdeki yıl yıkımların başlayacağını ifade ederek; “Ne zaman buralar yıkılacak ve Millet Bahçesi olacak diye vatandaşlarımızın aklında sorular vardı. Buraların Millet Bahçesi olması için yeni Kapalı Spor Salonu’nun bitmesi ve nizami amatör futbol sahalarının bitmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde yıkımlar başlayacak ve Millet Bahçesi için çalışmalar başlayacak.” dedi

57 bin metrekarelik eski stadyumun tapusunu aldıklarını ve burada imarla ilgili düzenleme yapmaya başladıklarını aktaran Aşgın; “57 dönüm alanın 35 dönümü Millet Bahçesi olacak. Şu an proje aşamaları belli bir noktaya gelmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buraya Millet Bahçesi yapacak. Millet Bahçesi’nin içinde Millet Kırathanesi, sportif etkinliklerin yapılacağı alanlar, kay kay pisti olacak. 20 dönümlük arazi üzerine ise Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak. 20 dönümün tamamı blok inşaat olmayacak. 8 dönümü inşaat olacak, kalan alan ise park bahçe ve otopark olacak. Biz 8 dönümlük inşaat alanını Gazi Caddesi tarafında oturtmuştuk ama arkadaşlarımızla yaptığımız istişarede Yunus Emre Parkı ile Milet Bahçesi arasında bina olmaması ve yeşil dokunun birbirini tamamlaması için Meslek Yüksekokulu’na dayanabileceğini konuştuk. Bura ile yeninden bir proje mueellifine çalıştırmaya yaptırıyoruz. Bu alanı şehrimiz için çok güzide bir yer yapacağız. Burada futbol müsabakalarının yapıldığı yerler var. Kapalı Spor Salonu var. Biz 2 tane nizami amatör futbol maçlarının yapılacağı sahaların yapımına başladık. Biri Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yanında diğeri ise yeni belediye binamızın karşısında 2 sahamızı 2-3 ay içinde tamamlayacağız. Kapalı Spor Salonu’nun kaldırılması ile ilgili olarak %52’si tamamlanan yeni Kapalı Spor Salonumuzun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrini yaptık. Bundan sonraki tamamlama kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığı yapacak. Bakanlık hazırlıkları yaptı ve tamamlamak için ihaleye çıkacak.” ifadelerini kullandı