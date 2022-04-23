Millet Bahçesi'nde 23 Nisan şenliği

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk şenliği düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar doyasıya eğlendiler.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların hoşça vakit geçirdiği şenliklerde animasyon gösterileri, yarışmalar, balon gösterileri ve çeşitli spor aktiviteleri yapıldı. Yarışmaların da yapıldığı şenliklerde Çorum Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde masa tenisinden basketbola, plaj voleybolundan jimnastiğe kadar 15 farklı branşta spor oyunları yer aldı. Şenliklerde ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri yapıldı. Millet Bahçesi’nde kurulan eğlence parkında ise çocuklar doyasıya eğlendi.

Millet Bahçesi’ni dolduran çocuklar, gün boyunca gönüllerince eğlenerek, bayramı doyasıya yaşadılar.