Millet Bahçesindeki iş yerlerine yoğun ilgi

Çorum Belediyesi Millet Bahçesinde bulunan iş yerlerine açık teklif artırma usulü ihale yaptı.

Çorum'un cazibe merkezi olan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeteryanın ihalesi açık teklif artırma usulü yapıldı. Millet Bahçesi içerisinde Millet Kafe’nin açılması vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Şimdi ise bölgede artan talebe cevap vermek için Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeteryanın ihale si yapıldı. 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale komisyonu başkanlığınca belediye meclis salonunda açık teklif artırma usulü gerçekleştirilen ihaleye esnaftan yoğun katılım gerçekleşti.

Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeteryanın ihalesi için kafeye 3 kişi, simit büfesine 4 kişi, büfeye 9 kişi, Hediyelik Eşya Büfesi'ne 4 kişi, Çiçekçi Büfesi'ne ise 1 kişi teklif verdi. Toplamda 21 kişinin teklif verdiği ihale'de kesin sonuçlar değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

