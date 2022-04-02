Millet Bahçesi’ne Muhsin Yazıcıoğlu çeşmesi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi dualarla açıldı.

Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonunda Çorum Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu çeşmesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Yücel ile dernek üyeleri katıldı.

Yapılan duanın ardından Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi dualarla hizmete açıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın, 'Mahallemizin Güzel Adamı' Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun aziz hatırasını bir caddemizden sonra şimdi de bir çeşmemizde yaşayatacağız. Mübarek günde Muhsin Başkanın rahmetine vesile ola, içenlere şifa ola."dedi