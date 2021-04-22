‘Millet iradesinin üzerinde bir güç olamaz’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“Tarihte kurtuluş savaşı veren ilk ve tek meclis olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. yaşını kutlamanın gururu içerisindeyiz.” diyen Özsaçmacı, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir.” dedi.

Salgın önlemlerine denk gelen 101. yılda, saat 21.00'de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okuyacaklarını kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Bu muhteşem önerinin minik bir yavrumuzdan gelmesi gerçekten çok manidardır. Bu durum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmesinin tesadüf olmadığının bir göstergesidir. Bir yavrumuzun önerisi, önce milyonlarca evladımızın desteğini aldı, sonra da ülkemizin tamamında kabul görüp, heyecan yarattı. Ne mutlu bizlere ki böyle çocuklarımız var. Ne mutlu bizlere ki milli iradenin bayramını çocuklara armağan eden bir ecdadımız var. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz. TBMM'nin 101. yaşında, milli iradenin kahramanlarına selam olsun. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” diye açıklama yaptı.