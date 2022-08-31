Millet İttifakı’ndan Zafer yürüyüşü

Çorum’da Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin yönetici ve üyeleri, vatandaşlarla birlikte “Zafer Yürüyüşü” düzenledi.

CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku dolu bir yürüyüşle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü tarafından Bahabey Caddesi Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı’na kadar süren bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de destek verdi.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk pankartı açarak marşlar eşliğinde zafer coşkusunu yaşayan katılımcılar, Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, DEVA Partisi temsilcileri, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş yapan katılımcılar, daha sonra saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşını okudu.

İl başkanları, tüm Çorum halkının ve katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, teşekkür etti.

Atatürk Anıtı’nda katılımcılara seslenen CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Unutmayalım ki bayrağımızın kırmızı rengi, Kurtuluş Savaşında canlarını ortaya koyan şehitlerimiz temsil eder. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Atam, sana evlatların olarak söz veriyoruz, kurmuş olduğun laik Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacağız. Emperyalizme karşı zaferimizin 100. Yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllara… Yaşasın cumhuriyet” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da, konuşmasında; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini başlatılırken, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır” anlayışıyla hareket etmiştir. Bu mücadele yapılırken bugün dünyada yaşamış olduğumuz mazlum milletlerin üzerindeki baskıların bertaraf edilmesi adına mücadele edilmiştir. Anadolu’daki istiklal mücadelesi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan selam verilerek çıkılan bir mücadeledir” diye konuştu.

Bekir Özsaçmacı, “Türk varlığını boğmak için Anadolu'ya dehşet saçan emperyalizmin hüsrana ve bozguna uğratıldığı, bu toprakların ebediyen Türk yurdu olacağının tescillendiği başkumandanlık zaferini ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadesine yer verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ise; “Büyük taarruzun 100. Yılı kutlu olsun. Sayımız az gibi görünebilir, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı sayının kat kat fazlasıyız. Yüz yıl önce, ‘düşman tarlanın sınırına kadar gelmedikçe hiçbir şey yapmam’ diyen insanları harekete geçirip dünyanın en güçlü emperyalist devletlerini yenilgiye uğratıp mazlum milletlere örnek olan başkomutanımız Mustafa Kemal Paşa, düşmanı yenmekle kalmayıp bir Türk milleti yarattı. Büyük zaferin 100. Yılı hepimize kutlu olsun” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022, 19:10