Millet Kafe açıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi ilk sosyal tesisini Millet Bahçesi’nde Millet Kafe adıyla açtı.

Bayramın üçüncü günü vatandaşların hizmetine sunulan Millet Kafeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim döneminde vatandaşların en çok sordukları soruların başında ‘belediyenin sosyal tesislerinin olup olmayacağı’nın geldiğini belirten Başkan Aşgın, “Özellikle İstanbul’a gidenler belediyelerin güzel sosyal tesislerinde kaliteli hizmetle karşılaşıyorlardı. Vatandaşlarımız benzer hizmetlerin Çorum’da da olmasını istiyorlardı. Bizde belediye olarak sosyal tesisleri açacağımız müjdesini vermiştik. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Millet Bahçesi içinde belediyemizin sosyal tesislerinden ilki olan Millet Kafe’mizi hizmete açtık. Burada gerçekten güzel bir konsept yakaladık. İç dizaynı etrafında ki göl manzarası ve Millet Bahçemizin güzelliği birleşip birde buna hemşehrilerimizin güzelliği eklenince Allah’ın izniyle hemşehrilerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla kahve içmenin tadına varacaklar. Şehrimize gelen tüm konuklarımızı Millet Bahçemize ve Millet Kafemize bekliyorum. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıklar. Bu hizmette Çorum’umuza çok yakıştı. Tabi verdiğimiz sözlerden birisini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye ve açılışları yapmaya başladık. Tüm hemşehrilerimizi Millet Kafe’ye bekliyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, daha sonra Millet Kafeye gelen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 10:15