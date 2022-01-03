‘Milletimiz size hakkını helal etmeyecektir’

Milli İrade Platformu Çorum Sözcüsü Mustafa Lek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu Çorum Sözcüsü Mustafa Lek konu hakkında yaptığı açıklamada, insanlığın bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerlemesine etki eden çağdaş ilimlerle birlikte çocukların ahlaki gelişimine katkı sağlayacak, vatanına, milletine, devletine bağlı, insani değerler taşıyan bireyler olmasına yardımcı olacak değerleri de öğrenmelerinin gerektiğini belirtti.

“Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” hadisini hayatlarına tatbik etmek isteyen aziz milletimiz, "Ağaç yaşken eğilir." düsturuyla güzel ahlakı ve dinimizin temel vecibelerini, çocuklarının öğrenmesini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalara büyük bir teveccüh göstermektedir.”diyen Mustafa Lek, “Her fırsatta dinimize, manevi değerlerimize özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldıran ve yıpratmaya çalışan, yalan yanlış bilgilerle milletimizin faydasına olan hizmetleri karalama girişiminde bulunan, ortaçağ zihniyetine sahip, siyaset iddiasında bulunanlar bir kez daha harekete geçmiştir. Aziz milletimizin gözünün içine baka baka bir de helalleşme isteyerek, değerlerimize hakaret ederek, milletin kendilerine teveccüh edeceğini düşünmektedirler. 21.yüzyıl Türkiye’sinde aziz milletimiz size itibar etmeyecek ve hakkını helal etmeyecektir. Siyasi malzeme yapılmaya çalışılan konu evlatlarımızın geleceğidir. Ülkemizin geleceği için atılan her türlü olumlu adımın karşısında duran bu çağ dışı zihniyeti kınıyor, yapılan ithamları

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 10:02