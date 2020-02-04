EROL TAŞKAN

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaralarını sarmak için seferber olan ÇESOB yönetimi, esnaf tarafından sağlanan desteklerle yola çıkan yardım tırlarına refakat etti.

“Milletimiz tek yürek oldu.” diyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, maddi desteklerin yanı sıra manevi destek ve moral vermek için yönetim olarak depremzedeleri yerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaşanan acıyı bizzat yerinde gözlemleyip, acı ve kederlere ortak olduklarını, depremzedelerin memnuniyeti ve dualarına şahit olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Recep Gür, gazetemizi ziyaretinde deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı.

“Çok güzel bir koordinasyonla karşılaştık. Milletimizin tek yumruk olduğuna şahitlik ettik. Organizasyon ve dağıtımlar konusunda tam bir profesyonellik var. Ülkenin dört bir yanından akın akın yardım geliyor.” sözleriyle yaşananları aktaran Gür, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Yardımların teslimine refakat ettiklerini, Çorum’dan yola çıkan tüm yardımların dağıtım merkezindeki yetkililere teslim edildiğini söyleyen Recep Gür, esnaf odalarının temsilcileri ve esnafla da bizzat görüşerek, Çorum esnafının maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunun ifade edildiğini dile getirdi.

Özellikle çocukların büyük bir korku ve travma yaşadığını hissettiklerini de sözlerine ekleyen Recep Gür, “Sahada çok sayıda psikolojik destek sağlayan uzman var. Oluşturulacak yeni merkezlerle özellikle çocukların yaşadığı korkunun bir an evvel atlatılması gerekiyor. Yaralar sarılıyor, devlet millet topyekün el birliği içerisinde. Bizler de sadece yardımları göndermekle kalmayıp, moral vermek ve samimiyetimizi ifade etmek için depremzedelerimizin yanında yer aldı. Bize araç tahsisi yapan belediyemize ve katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.