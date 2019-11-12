‘Milletimizi güçlü kılan milli ve manevi değerlerdir’

M.BURAK YALÇIN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, milleti güçlü kılan milli ve manevi değerler olduğunu belirterek, “Bizi güçlü kılan bu özelliği iyi bilenler ana kucağını, ilim ocağını, peygamber ocağını iyi tasvir edenlerin bu topraklardaki operasyonu kadın ve gençler üzerinden yürümektedir” dedi.

İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans gerçekleştirdi.

Dün Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve din görevlileri katıldı.

Uğrak Köyü İmam Hatibi Tayyip Hoş’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını İl Müftüsü Muharrem Biçer yaptı.

Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda bir farkındalık oluşturma adına bu haftayı çeşitli temalarla gündemde tuttuğunu, bu yılda ailede yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek için Peygamber ve aile temasının belirlediğini belirterek, “Son yıllarda gayri ahlaki yayın yaparak aileyi bozmaya çalışan medya kuruluşları ve sanal alemin etkisiyle savrulan aileyi yeniden özlenen aile haline getirme çabasıyla 3 binin üzerinde ADRB danışmanı görevlendirildi” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da ailenin temellerinin cennette atıldığını belirterek, “Milletimizi güçlü kılan değer milli ve manevi değerdir. Bu değerlerin ne olduğunu iyi bilenler, bizi güçlü kılan bu özelliği iyi bilenler ana kucağını, ilim ocağını, peygamber ocağını iyi tasvir edenlerin bu topraklardaki operasyonu kadın ve gençler üzerinden yürümektedir” dedi.

Ailede sağlam bir sevgi yaşayarak kıvama gelen bir çocuğun sonraki hayatında daha karakterli, imanlı ve kişilikli bir birey olduğunu ifade eden Bünyamin Albayrak, “Bu milletin varlık sebebi olan, bizi biz yapan, bizi kıymetli yapan müessese ana ocağı, baba ocağıdır. Bir millet bu ocaktan mayalanıyor, yoğruluyor, kıvam alıyor. Ninnileri, evlilikleri, gözyaşları Allah adına. Bir ananın yuvada evladına verdiği eğitimi hiçbir üniversite, akademi, kolej veremez. Amerika merkezli yapılan bir araştırma şunu söylüyor. Annede sağlam bir sevgi yaşayarak kıvama gelen bir çocuk daha sonraki hayatında daha kişilikli ve karakterli oluyor” diye konuştu.

Bu milletin özelliğinin üç kelimede bittiğini vurgulayan Albayrak, “Baba ocağında mayalanır, ilim ocağında pişer, peygamber ocağında şehadete erer.Anayı babayı huzurevine huzur bulsun diye göndermeye gerek yok. Onların olduğu evler huzurlu evler. Kreş masrafına da gerek yok. Hangi kreşteki hocamız, öğretmenimiz dedesinin, ninesinin vereceği o örfü, adeti, geleneği, maneviyatı çocuğa verecek. Ana kucağı baba ocağında mayalanan, yoğrulan bir nesil ilim ocağında pişer. Bu milletin varolduğu ocak ilim ocağıdır” ifadelerini kullandı.

Programda “Peygamberimiz ve Aile” konulu sinevizyon ve kamu spotları da izletildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 17:16