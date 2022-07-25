‘Milletimizin büyüklüğü GAZİ ruhunda saklıdır’

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi’nde 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ın adının verildiği parkın açılışında yaptığı konuşmada sultanına gazi diyen başka bir millet olmadığını söyledi.

Gülabibey’in, Çorum sancak beyliği yapmış bir bey olduğu ve 1571 İnebahtı Deniz Savaşında şehit olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, “İçerisinde bulunduğumuz mahalle çok güzel, mübarek bir mahalle. Adını bir şehitten alan bu mahallemizde 15 Temmuz Gazimiz Turgut Aslan’ın adını verdik” dedi.

Bu milletin dışında sultanına ‘gazi’ diyen başka bir millet olmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Bu millet sultanına sultan dememiş, gazi demiş: Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi. Çünkü gazilik öyle herkesin ulaşabileceği bir mertebe değil. Türk Milleti neden tarihin gördüğü en şanlı millet diye sorduklarında şöyle bir cevaba varmışlar; bu millet tarihi boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında şehitliği ve gaziliği önüne koyarak bayrak elinde koşan bir millet”şeklinde belirtti.

Bizim milletimizin büyüklüğünün gazi ruhunda saklı olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “O ruh devam ediyor. Sanmayın Çanakkale’de Ulubatlı’larla bitmiş değil. 15 Temmuz’da biz o ruhun tekrar dirildiğini, ayağa kalktığını, küllerinden doğduğunu gördük. Burada onun en canlı timsali Turgut ağabeyimiz duruyor. Turgut ağabeyimiz vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, Kuran’ına ve bizi biz yapan tüm değerlere bağlı bu milletin bir mensubu. Turgut ağabeyimiz hayatı boyunca zalimin karşısında durmuş, PKK ile DAEŞ ile ve birçok terör örgütleriyle mücadele etmiş. Ama öyle bir terör örgütü gelmiş ki tipi bizden çipi dışarıdan, tipi bize benziyor, namaz kılıyor, abdest alıyor gibi gözükerek bu milletin dini duygularını sömürerek, dini duygularını sömürerek yine milletin, topu, tüfeği, uçağı ve milletin askeriyle bomba yağdırıyor. Buna soyadı gibi Aslan Turgut Aslan dur demek için canını ortaya koyuyor.

‘BU VATAN BEDEL ÖDEYENLERİN YURDUDUR’

Bu topraklarda, bu Anadolu coğrafyasında, bedelini ödeyenlerin bayrağının dalgalandığı, bedelini ödemeyenlerin tarihin tozlu raflarında yerini aldığı bu mukaddes topraklarda bedel ödeyenlerden bir tanesi Turgut Aslan ağabeyimiz. Bu nasıl bir hain örgüt ki; bu devlete, bu millete hizmet dışında bir endişesi olmayan bayrak dalgalansın, ezanlar dinmesin diyerek hizmet eden vatan sever, milletine aşık Turgut ağabeyimize haince, alçakça, kahpece arkadan kurşun sıkıyor. Ama öldürmeyen Allah. Dirilten de yaşatan da canı alan da Allah. Bu bayrak dalgalansın, ezanlar dinmesin diye 103 gün komada yatarak bedelini ödüyor. Biz buna şahidiz Turgut ağabey. Senin ve senin gibilerin, 252 şehidimizin, 2200 gazimizin ve bütün millet gazi. Biz bu bedeli sizin canınızın pahasına ödediğinize şahidiz.

‘HUZURU İLAHİDE İKİ ŞAHİTLİĞİMİZ OLACAK’

Burada şahidiz huzuru ilahide de şahit olacağız. Birincisi bu milletin değerlerine, bizi biz yapan değerlere karşı savaşanlara bunlar alçak diyeceğiz. İkincisi kahramanlar olacak. Erol Olçok’lar, Turgut Aslan’lar ve ismini anmadan geçemeyeceğim Recep Tayyip Erdoğan’lar olacak. Biz diyeceğiz ki; Yarabbi, tüm mazlumların son kalesi olan, bu millet, bu devlet bu bayrak inmesin diye, ezanlar dinmesin diye Recep Tayyip Erdoğan, onun adamları, bu vatana sevdalı olanlar, askerlerimiz, polislerimiz, özel harekatçılarımız, tüm milletimiz o bayrağı tekrardan ayağa kaldırdı. Ve o bayrak ebediyete kadar, ilanihaye tüm mazlumlara umut olmaya devam edecek. Davasına inanmış tek ferdimiz kalıncaya kadar, tek Türk kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Buna tüm Çorum şahit olsun, adını şehidimizden alan Gülabibeyliler şahit olsun, Turgut Aslan Parkımız şahit olsun mücadelemiz devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında 2023’leri, 2053’leri ve 2071’leri daha güçlü bir Türkiye olarak göreceğiz. Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)