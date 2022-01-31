EROL TAŞKAN

Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız gazetemizi ziyaret etti.

Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal’ın da hazır bulunduğu ziyarette sendikal çalışmalarla ilgili açıklama yapan Ali Yıldız, “Üyelerimizin özlük hakları yanı sıra vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve milli irade söz konusu olduğunda tarafımız ve yerimiz her zaman belirli olacaktır. Milletimizin değerleriyle yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Kuruş sendikacılığından öte duruş sendikacılığı sergilediklerine değinen Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, din görevlisine hizmet etmeyi dine hizmet olarak benimsediklerini aktaran Yıldız, “Sendikal gücümüzü ve sendikal anlayışımızı din hizmetlerinin verimliliğini artırma noktasında daha ileri taşıyacağız.” diye konuştu.

Üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayan Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, ziyarette şunları söyledi, “Gece gündüz demeksizin din görevlilerimize hizmet dine edilmiş hizmettir anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Parolamız dini grevlisine hizmet dine hizmettir. Birincil görevimiz sendikal sorumluluklarımızı üyelerimizin şartlarının daha da iyileştirilmesi yönünde olacaktır. Sendikal gücü ve sendikal anlayışı din hizmetlerinin verimliliğini artırma noktasında daha ileri taşıyacağız. Çorumda görev yapan tüm din gönüllüsü kardeşlerimizi de bu yapacağımız çalışmalara omuz vermeye destek olmaya davet ediyorum.

Sendikal sorumluğumuzun yanı sıra vatana, millete, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklaline yönelik duruşumuzu da her şart ve ortamda gösterip, milletimizin değerleriyle yolumuza devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü ve milli irade söz konusu olduğu zaman tarafımız ve yerimiz her zaman bellidir. Sendikacılığın bir kuruş yönü, bir de duruş yönü vardır. Biz ona özlük ve özgürlük mücadelesi diyoruz. Tüm hassasiyetimiz özelde üyelerimizin hak ve özgürlükleri, genelde ise vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milli iradenin devamıdır.”