‘Milletimizin ve şehrimizin hizmetkârıyız’

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı çalışmalarla ilgili her kesime bilgi veriyor ve projelerini anlatmaya devam ediyor.

Başkan Aşgın, bu kez İl Genel Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmaları anlattı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aşgın, böyle bir toplantıda bir araya geldikleri için tüm il genel meclis üyelerine teşekkür etti.

Aşgın, “Ayrı düşünebiliriz, ayrı hayallerimiz olabilir, ayrı beklentilerimiz olabilir, ayrı dünya görüşlerimiz olabilir. Bayrağımız bir, vatanımız bir, ezanımız bir. Bu kadar birliğin, beraberliğin, güzelliğin içerisinde hiçbir ayrım bizlere yakışmaz. Bu şehir için, ülkemiz için en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz bu milletin, bu şehrin hizmetkârıyız.” dedi.

Göreve geldikleri günden beri Çorum için aşkla çalıştıklarının altını çizen Aşgın, “Niyetiniz iyi olursa akıbet de hayır olur. Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizin çoğunu tuttuk. Seçim taahhütlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın, milletvekillerimizin destekleriyle hamd olsun güzel işler başarıyoruz, daha fazlasını da başarmaya azmimiz, irademiz var.” şeklinde konuştu.

Aşgın, yaptıkları tüm çalışmalarda halkın duasına talip olduklarını da sözlerine ekledi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, böylesine bir davette bulunarak İl Genel Meclis Üyelerini bir araya getirdiği için Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, “Bu daveti yaparak bizleri onurlandırdığı için, aşkla çalışan değerli Belediye Başkanımıza şahsım ve tüm il genel meclisi üyelerinin adına teşekkür ediyorum. Bu tarz programların devamı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, programın düzenlenmesi nedeniyle teşekkür ederek, “Belediye Başkanımızla gerçekten her zaman yolda görüp konuşabiliriz. Başkanımız halkla iç içe, her zaman Başkanımıza derdinizi, sıkıntısını anlatabiliyor.” dedi.

İl Genel Meclisinde grubu bulanan AK Parti, CHP ve MHP’li üyelerin katıldığı programda partiler adına grup başkan vekilleri de görüşlerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, “İlk seçildiğinizde şöyle bir söz vermiştiniz. O sözünüz beni çok etkilemişti. Bu sözünüzü paylaşmak istiyorum. Ben Ali’nin düsturuyla yoluma devam edeceğim. Ali’de ki A’nın adaleti, L’nin liyakatı, İ’nin de istişaresi ile bu halka hizmet edeceğim demiştiniz. Dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla bu düsturla hareket ediyorsunuz. Sizleri takdir ediyoruz.” dedi.

Bek, “Değerli başkanım, şahsım ve gurubum adına bugünkü organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Bizler her bölgenin seçilmiş insanlarıyız, yani il genelinin seçilmişleriyiz. O yüzden ilin sorunlarını bizden daha iyi bilen yok. Bu vesileyle zaman zaman istişare etmek gerekiyor. Özellikle Belediye Başkanımızla. Belediye Başkanı bir parti adına seçilir ve seçildikten sonra parti rozetini çıkarır ve tüm ilin belediye başkanı olur. Belediye Başkanımıza güveniyoruz.” diye konuştu.

MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Sadık Aşık da yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi gurubu adına böylesi bir organizasyon için teşekkür ederek “Bu gibi organizasyonların devamını diliyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)