Milletin Valisi yine gönüllerde

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, göreve geldiği günden itibaren milletin gönlünde sürekli artan bir muhabbetle karşılık buluyor.

Son olarak Kore Gazimiz Ömer Yavuz’un vefatının ardından, ancak bir evladın babaya yapabileceği bir vefa göstererek, O’nun kendisine ettiği vasiyeti bi-hakkın yerine getirmesi, milletin sinesindeki muhabbetini adeta zirveye taşıdı.

Şehir dışı programını yarıda bırakarak, “Benim cenazemi sen kaldır” diye gazimizin cenazesi için seferber olarak, baştan sona tüm cenaze işlemlerini bizzat kendisi yapan Vali Mustafa Çiftçi, cenaze namazını kıldırıp, merhumun defnini de yerine getirdi.

Çorum’da devletin bir numaralı temsilcisi olarak, devletin şefkat ve merhamet yüzünü her zaman milletle buluşturan Vali Mustafa Çiftçi, millete düşman odakların da her zaman hedefinde oldu.

Elbette Çorum’da pek çok Vali görev yaptı. Kimisi bu milletin gönlünde derin yıkıntılar bırakarak gitti, kimisi de standart vali rolünden öteye geçemedi. Tabi ki milletle bütünleşen valiler de gördük çok şükür. Fakat açık ve net söylemek gerekirse, “Çorum böyle Vali görmedi” sözünün karşılığı Vali Mustafa Çiftçi’dir. Bir insanın şu fani dünyada geride bırakacağı en güzel miras, milletin sevgisine mazhar olmak ve duasını kazanmaktır. Vali Mustafa Çiftçi, her iki konuda da zirvede duruyor.

Milletin değerleriyle bütünleşebilen, meselelere milletin gözüyle bakabilip, milletin gönlüyle hissedebilen devlet adamlarının varlığı, her daim görev yaptıkları beldelere huzur ve güven taşımıştır. Biz de bu memleketin bir ferdi olarak Vali Mustafa Çiftçi’ye Çorum’a ve Çorumlular’a gösterdiği tüm samimiyet ve içtenliği için, devletin güçlü ve sıcak yüzünü her alanda milletin gönlüne nakşettiği için minnet ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz. İyi ki varsınız..

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 19:18