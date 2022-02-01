Milletvekili Ceylan'ın babası vefat etti

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın babası İsmet Ceylan vefat etti.

Uzun yıllar esnaflık yapan 85 yaşındaki İsmet Ceylan, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İsmet Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmet Ceylan’ın cenazesi yarın Yeşilyayla Köyü’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.