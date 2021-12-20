Milletvekili Kavuncu, Balkanlar’a gitti

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle Balkanlar’a gitti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 4 gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Makedonya’nın Üskup, Sirbistan’ın Belgrat ve Karadağ’ın Potgoritsa kentlerinde parlamento başkanlarını ziyaret edip resmi görüşmeler yapacak.

Ziyaretlerle Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki iyi ilişkilerin daha üst seviyelere taşınması ve gönül coğrafyamızda yaşayan halklar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilerek, kalıcı barışın tesis edilmesi hedefleniyor. Heyette TBMM’deki siyasi partilerden temsilciler bulunuyor.