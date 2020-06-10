Milletvekili Kavuncu'dan, Vali Çiftçi'ye tebrik

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan son Valiler Kararnamesi'nde görevine devam eden Vali Mustafa Çiftçi'yi kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Çorum halkınından gönlünde taht kuran Vali Mustafa Çiftçi'yi 'Milletin Valisi' olarak gören Kavuncu; "Gayreti ve gönül/devlet adamı duruşuyla kadirşinas hemşehrilerimizin gönlünde "milletin valisi" olma onuruna erişen Sn Mustafa Çiftçi'nin Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Çorum’daki hizmetlerine devam kararı verilmesinden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 17:20