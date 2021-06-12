Milletvekili Kaya vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, Çorum’da açılışı gerçekleşen Üstad Aile Sofrası, Rosa Cafe&Dondurma Salonu, İbocan Manavı, Bir Damla Dokunuş Kına ve Organizasyon dükkanlarının açılışını gerçekleştirdi. Ardından Önceki Dönem Bayat İlçe Başkanı Sadık Memiş’in oğlu Arif ve Canan çiftinin düğün merasimine katıldı. Açılışı gerçekleşen iş yerlerine hayırlı işler dileyen Kaya, genç çiftede mutluluklar diledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’da düğün ve açılışlara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun geçen TBMM çalışmalarının ardından Çorum’a gelen AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’da da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaya, iş yeri açılışlarında ve düğün merasiminde özellikle de pandemi sürecinde sıkıntılı günler geçiren esnaf ve vatandaşlara moral verdi. Milletvekili Kaya, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin kısa sürede geçeceğini anlatırken, hemşehrilerinden biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Esnaflarla ve hemşehrileriyle sık sık, daha geniş ve kapsamlı bir araya geleceğini ileten Milletvekili Kaya, kısa zamanda eski günlere dönüleceğini söyleyerek, tüm sorunları el birliği ile çözeceklerini dile getirdi. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerinide esnaf ve vatandaşlara iletti.