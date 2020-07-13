Milletvekili Kaya'ya yeni görev

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliğine seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni başkan, yönetim organları ve komisyonlar yeniden belirlendi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya da önemli bir komisyon görevi verildi. TBMM’de kanunların hazırlanmasında adeta mutfak görevi yapan Adalet Komisyonu’nda AK Parti Grubu adına seçilen isimlerden biri de Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya oldu. Oğuzhan Kaya, yeni dönemde Adalet Komisyonu’nda görev yapacak.