Milletvekili Kaya’dan esnaf ziyaretleri

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, esnafları ziyaret ederek, hem sorunlarını dinledi, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

Milletvekili Kaya, Çorum’un tüm ilçeleri ile birlikte kent merkezini gezerek, hem vatandaşlarla, hem de esnaflarla bir araya geliyor.

Kaya, görüştüğü vatandaşların ve esnafların sorun ve sıkıntılarını dinliyor, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyor.

Kendisine iletilen talepleri not alarak, esnaflara hayırlı bol kazançlar dileyen Milletvekili Kaya, AK Parti’nin her daim esnafların yanında olduğunu hatırlatarak, yapılan çalışmaları anlattı.

Milletvekili Kaya’ya İl Başkan Yardımcısı Elvan Börekçi, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur de eşlik etti. (Haber Merkezi)