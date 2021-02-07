Milletvekili Kaya’dan Muharrem İnce’ye sert gönderme

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, isim vermeden CHP’den ayrılması gündemde olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Vali Mustafa Çiftçi’yi hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sert cevap verdi.

İnce’nin yeni kuracağı partiyi gündeme taşımak için Vali Mustafa Çiftçi’yi hedef aldığını belirten Kaya; “PKK’nın uzantısı partinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceksin, Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret edeceksin, terör soruşturması geçirenlere bir şey demeyeceksin üstelik ziyaret edip destek vereceksin, sonra “Reyting” yapmak için yeni kuracağın partiyi ve kendini gündeme getirmek için İlim, Din ve Dava Adamı İskilipli Atıf Hoca’yı kabri başında andığı için Valimiz Mustafa Çiftçi’nin istifasını isteyeceksin, bu olsa olsa hadsizliktir.” ifadelerini kullandı