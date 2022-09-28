Milletvekili Kaya’dan şehidin ailesine başsağlığı

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit harekatında şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’ın mevlidine katıldı.

Şehit Muhammed Karaçam’ın cenazesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’la yurt dışında bulunması nedeniyle katılamayan Oğuzhan Kaya, şehit Muhammed Karaçam’ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin ailesiyle sohbet eden Milletvekili Kaya, “Vatanımızı korumak uğruna toprağa düşen hiçbir şehidimizi asla unutmayacağız. Sizler de bizlere şehidimizin emanetiniz. Bugün olduğu gibi yarında hep yanınızda olacağız” dedi.

“Şehitlerimizin hatırasını daima taze tutmak, onları her vesileyle hatırlamak ve hatırlatmak bizim için bir vefa borcudur. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için 15 Temmuz ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen Kaya, “İstiklal ve istikbal mücadelemizin en büyük gücü vatan ve bayrak sevgisidir. Peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehitlik makamına eren kahramanlarımıza Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaya, 100 yıl önce başlayan Milli Mücadelenin hala devam ettiğini, bu güzel coğrafyada ve topraklarda gözü olan uluslararası güçlerin hiç bir zaman eksik olmadığını belirterek, “Bizim zayıf anımızı arıyorlar. O nedenle bizim bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bu yüzden iç ve dış mihraklara karşı mücadele eden Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan etrafında bir ve beraber olmamız gerekiyor. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Mevlidi Şerif okunmasının ardından Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Bir süre şehit ailesiyle sohbet eden ve bir istekleri olup olmadığını soran Oğuzhan Kaya aileye ve yakınlarına tekrardan başsağlığı dileyerek programdan ayrıldı.