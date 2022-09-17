‘Milletvekilleri yanlış yaptı diye davaya küsülmez’

M.BURAK YALÇIN

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı Temsilciler Toplantısında konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Bu davanın sahibi ildeki milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları değil. Birileri yanlış yaptı diye davaya küsülmez. İstanbul’da ders verelim dedikte ne oldu? Kim ders verdi?” dedi.

‘NAMUS SÖZÜ VERENLER ARKADAŞLARIMIZI İŞTEN ATTI’

Dün Millet Bahçesi’ndeki sosyal tesislerde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Taraf olmazsak bertaraf oluruz” diyerek, bunun örneklerini İstanbul’da, Bolu’da gördüklerini, seçim sürecinde namus sözü verenlerin, seçimi kazandıktan sonra arkadaşlarını işten attıklarını söyledi.

Ülke menfaati için gece gündüz çalışmaya hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Mehmet Keskin, “Eğer 2023 seçimlerini biz istediğimiz şekilde bitiremezsek bütün belediyeleri kazanmamızın bir anlamı yok. Dünya liderimizi kaybedersek, onun yanında durmazsak, sahip çıkmazsak bize yazıklar olsun. Eksikleri vardır. Bu davanın sahibi ildeki milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları değil. Birileri yanlış yaptı diye davaya küsülmez. İstanbul’da ders verelim dedik. Ne oldu? Kim ders verdi? Hırslarımıza yenilmeden, büyük fotoğrafa bakarak, ülkemizin hızını kesmek isteyenlere inat bu zor süreci birlikte atlatacağız” diye konuştu.