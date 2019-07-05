Milletvekillerine mektuplu tepki

RECEP MEBET

Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen Çorum Şubeleri dün Hürriyet Meydanı’nda düzenledikleri eylemle sözleşmeli personel arasında eşitsizlik oluşturan düzenlemeye tepki gösterdiler.

Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanlarının da destek verdiği eyleme çeşitli kamu kurumlarında görev yapan çok sayıda sözleşmeli personel katıldı.

Düzenlenen eylemde konuşan Toç Bir-Sen Şube Başkanı Arzu Özkader, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından tepkilerini Meclis’e iletmek amacıyla milletvekillerine mektup göndereceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de gündeme gelen yasa teklifi ile ilgili eleştirilerini sıralayan Arzu Özkader, “Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz” dedi.



“Sözleşmeli personeli, kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez” diyen Özkader, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tarım-Ormancılık ve Bayındır Çevre İnşaat Hizmet Kollarının Yetkili Sendikaları Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Sözleşmeli Personeli öz-üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin biran önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için bugün burada biraraya geldik.

Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen İl ve Şube Başkanlıklarımızca; 81 ilde eş zamanlı olarak milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha, ‘Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz’ diye haykırıyoruz.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik, içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi.



‘BU DÜZENLEME KABUL EDİLEMEZ’

Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir.

Yıllardır, 'İş Güvencesi Kırmızı Çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez.

Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra Anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktadır.

Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir.



Ayrıca, geçtiğimiz gün Meclis'teki ‘Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler'in, ‘Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız’ sözlerinin de takipçisi olacağız.”

Basın açıklamasının ardından beraberindeki sendika başkanları ile PTT Merkez Müdürlüğü’ne geçen Toç Bir-Sen Şube Başkanı Özkader, sözleşmeli personel tarafından kaleme alınan mektupları milletvekillerine postaladı.