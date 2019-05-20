‘Milli bir uyanışın sembolü’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ortak bir mesaj yayınlayarak, Türk milletinin ve gençliğin bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutladı.

19 Mayıs 1919'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Karadaş ve Başaranhıncal, "Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin aynı zamanda milletimiz için yeni bir başlangıç ve milli bir uyanışın sembolüdür. Bağımsız, modern, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 29 Ekim 1923'e uzanan yolun başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, çocuklarımıza ve gençlerimize çok iyi anlatılmalıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde sağlanan milli egemenlik, birlik ve beraberliğimizin yaşatılması ve ilelebet devam etmesi için gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Güçlü bir Türkiye yaratmanın temel koşulu, güçlü ve bağımsız ekonomidir. Güçlü ekonomi ise, özgüveni olan, iyi yetişmiş, donanımlı bir gençlik ile mümkündür. 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi, birlik içinde tek yürek ve dimdik durmalıyız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın kahraman şehitlerini rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilinci ve milli mücadeleyi başlatan sürecin 100. Yıldönümüne ulaşmanın gururu ve mutluluğuyla milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.” ifadelerine yer verdiler. (Haber Merkezi)