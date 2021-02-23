Milli Eğitim Bakanı yarın Çorum'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Şubat Çarşamba günü Çorum'a geliyor.

Bakan Selçuk'un ilk olarak saat 09.00’da Sungurlu'nun Arifegazili Köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret edeceği öğrenildi.

Bakan Selçuk, Çorum Valiliği ziyaretinden sonra Çorum'da 1 ilkokul, 3 ortaokul ve 1 İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplam 5 okulun açılışını yapacak. Yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek.

Bakan Selçuk, Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra saat 14.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda “'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programına katılacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 18:36