Milli Eğitim'e yeni müdür

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Bir süre önce Yakup Sarı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimi’ne atanması üzerine boşalan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vekaleten Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek’in atamasının yapıldığı öğrenildi.

Yakup Sarı'nın yerine bir süredir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır vekalet ediyordu.

ABDULLAH KODEK KİMDİR?

2015 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığının kararnamesi ile Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Abdullah Kodek; 28.11.1969 tarihinde Amasya’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini 1980-1987 yılları arasında Amasya Merkez İmam Hatip Lisesinde. Yüksek Öğrenimini 1987-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde tamamladı.

1991 yılında Konya Milli Eğitim Müdürlüğü Kadınhanı İmam Hatip Lisesinde meslek hayatına başladı.

1995-1999 yılları arasında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü Plevne İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı, 2006-2008 yılları arasında Bayram Törenlerinden sorumlu Formatör Beden Eğitimi öğretmeni, Amasya Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Müdür Vekilliği, 2008-2012 yılları arasında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İçi Beden Eğitimi Spor İzcilik Şube Müdürlüğü, 2013-2015 tarihleri arasında Amasya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, İnsan Kaynakları birimi ve Eğitim Teknolojileri Sınav hizmetleri biriminde görev yaptı. 2015 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının atama kararnamesi ile 14.08.2015 tarihinde Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek sırası ile ; Okul Sporları İl Temsilciliği, 2008-2012 yılları arasında Amasya Eğitim Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Amasyalı Şeyh Hattat Kemankeş Hamdullah Efendi Eğitim Kültür ve Spor Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Amasya Eğitim Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Hentbol ve Aletli jimnastik sporları ile ilgilenen Kodek evli ve 3 çocuk babası.