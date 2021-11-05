Milli Eğitim personeli virüse yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'da Şirinler Özel Eğitim Anaokulu'nda görev yapan Emre Yılmaz, koronavirüsten vefat etti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Yılmaz, genç yaşta virüs illetinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Emre Yılmaz'ın vefatı milli eğitim camiasını yasa boğarken, merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mecitözü'nün Figani köyünde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 10:41